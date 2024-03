A viagem do presidente Emmanuel Macron ao Brasil, na próxima semana, será marcada pelo restabelecimento da parceria estratégica entre os dois países, em especial no setor militar. O UOL apurou que os governos do Brasil e França vão anunciar um novo plano de ação e que vai incluir a criação de um mecanismo que irá monitorar a parceria no setor de defesa. Um dos objetivos será o de permitir que as vendas de equipamentos e produtos ocorram também a partir de empresas brasileiras para os franceses, além de identificar possibilidades de transferências de tecnologia.