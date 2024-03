Depois de 14 anos de negociações e tramitações, o governo brasileiro aderiu ao Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (Cern, na sigla em francês), em Genebra (Suíça). Trata-se do maior centro de pesquisas física do mundo e local de origem da World Wide Web, que impulsionou a internet a um novo patamar. O anúncio foi publicado pela entidade nesta sexta-feira. O Centro destacou que a adesão transforma o Brasil no primeiro país latino-americano a fazer parte do Centro, na condição de membro associado. Estima-se que o Brasil terá de pagar cerca de US$ 12 milhões por ano para formalizar a participação.