O presidente da França, Emmanuel Macron, irá apoiar a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU e vai sinalizar que chancela a ideia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de reforma também das instituições internacionais. O tema estará na agenda dos encontros da semana que vem, durante a viagem de Macron pelo Brasil. Diplomatas que trabalham sobre o texto da declaração final do encontro indicam ao UOL que o francês já sinalizou que aceitará que o documento traga uma referência ao apoio do Brasil tanto pela reforma do Conselho como sinalizaria um apoio favorável à participação do país no órgão central da ONU.