Rússia e China vetam resolução dos EUA no Conselho de Segurança sobre Gaza

Mais de cinco meses e 31 mil mortos depois, o Conselho de Segurança da ONU volta a fracassar na aprovação de uma resolução que determinaria um cessar-fogo imediato em Gaza. A proposta havia sido costurada pelo governo dos EUA, depois de três vetos contra projetos anteriores. Desta vez, a rejeição veio da Rússia e China. Com o veto, o Conselho espera ainda hoje ou nos próximos dias colocar à votação um segundo projeto de resolução, com uma linguagem mais dura. Veja o texto completo de Jamil Chade