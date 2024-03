Vivendo um impasse há meses por conta das guerras na Ucrânia e em Gaza, o Conselho de Segurança da ONU obteve um raro consenso para condenar os atos terroristas em Moscou, nesta sexta-feira. Num comunicado, o presidente do Conselho, o japonês Yamazaki Kazuyuki afirmou que os 15 membros do órgão "condenaram com veemência o hediondo e covarde ataque terrorista em uma sala de concertos em Krasnogorsk, região de Moscou, na Federação Russa, em 22 de março de 2024".