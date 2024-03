A presença de Jair Bolsonaro numa embaixada de um país liderado por Viktor Orban é apenas a ponta do iceberg de uma coordenação global do movimento de extrema-direita no mundo. Com reuniões secretas, encontros virtuais e uma cooperação real, grupos extremistas no Brasil, Europa e EUA adotam posições similares em debates internacionais, copiam slogans, métodos de atuação e apoios recíprocos.