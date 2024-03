Com abstenção dos EUA, Conselho de Segurança aprova cessar-fogo em Gaza Com a abstenção dos EUA, o Conselho de Segurança da ONU finalmente aprova uma resolução na qual é demandado que um "cessar-fogo imediato" seja determinado em Gaza. A trégua valeria durante o mês sagrado do Ramadã, durante o qual governos da região, potências, Israel e o Hamas tentariam chegar a um acordo permanente. Essa foi a quinta tentativa de votar um cessar-fogo num conflito que já fez mais de 32 mil mortos. A aprovação na ONU ocorre no momento em que as negociações de trégua mediadas pelos EUA, Catar e Egito são conduzidas em Doha. Veja o texto completo de Jamil Chade