Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram adquirir as mesmas tecnologias de espionagem que o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán usou contra opositores. A relação entre os dois líderes ganhou um novo capítulo nesta semana, depois de o jornal The New York Times revelar que Bolsonaro permaneceu por duas noites na embaixada da Hungria, em fevereiro 2024, levantando a suspeita de que estaria tentando evitar uma eventual prisão. Além de uma ampla agenda política que aproximou o brasileiro e o primeiro-ministro, fontes diplomáticas revelam que houve uma "coincidência" de estratégias no setor da espionagem.