Há mais de uma década no poder, o húngaro Viktor Orbán se transformou em fonte de inspiração aos bolsonaristas. Nesta semana, o jornal The New York Times revelou a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na embaixada húngara, em Brasília, no que poderia ser uma tentativa de fugir da Justiça. Mas a relação entre os dois líderes revela o papel que Orbán teve na construção das estratégias de poder por parte da extrema direita brasileira.