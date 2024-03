O governo brasileiro afirmou nesta terça-feira estar preocupado com o processo eleitoral na Venezuela, rompendo um silêncio em relação ao pleito organizado para ocorrer em julho em Caracas. Num comunicado, o Itamaraty afirmou que, "esgotado o prazo de registro de candidaturas para as eleições presidenciais venezuelana, na noite de ontem, 25/3, o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país".