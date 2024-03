Instituto Marielle Franco e ativistas exigem na ONU justiça por vereadora Num discurso na ONU nesta quarta-feira, o Instituto Marielle Franco alertou que o caso do assassinato da vereadora revelou a conexão entre o crime organizado, a polícia e a política no Rio de Janeiro. Mas cobrou uma resposta definitiva por parte da Justiça e indicou que o caso ainda não está concluído. A iniciativa da instituição foi apoiada por 28 entidades de direitos humanos nacionais e estrangeiras, entre elas o Instituto Vladimir Herzog, Conectas, Iternational Federation for Human Rights e International Service for Human Rights, Veja o texto completo de Jamil Chade