O Brasil será cobrado na ONU a restabelecer a fiscalização contra o trabalho escravo. Nesta quinta-feira, durante a sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, as entidades Conectas e Adere chamarão a atenção da comunidade internacional diante do que descreveram como "o grave contexto da escravidão moderna no Brasil". Segundo elas, nos últimos 21 anos, o Brasil registrou mais de 62 mil vítimas de escravidão, a grande maioria delas trabalhadores agrícolas. Somente em 2023, mais de 3.000 pessoas foram resgatadas.