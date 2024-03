Sócrates terá uma rua na França. Neste sábado, a homenagem irá ocorrer na cidade de Saint Ouen, na periferia de Paris e epicentro dos Jogos Olímpicos de 2024. A "Rue Doutor Sócrates" ficará dentro da Vila Olímpica que, depois de receber os atletas, irá se transformar num bairro. O evento de inauguração da rua contará com ministros e autoridades francesas, além de Marcelo Freixo, Raí, filhos do ex-jogador, Washington Olivetto e líderes do MST (Movimento Sem Terra).