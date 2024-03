O prefeito da cidade de Saint-Ouen, nas proximidades de Paris, inaugura neste sábado (30) a rua Doutor Sócrates, a primeira do mundo com o nome do ex-jogador brasileiro. Mas deixou claro que a escolha não é apenas um gesto ao esporte brasileiro. Karim Bouamrane conta que morava justamente na região que ganhará o novo nome, em sua infância. "Eram casas insalubres há 49 anos. Pareciam favelas", contou.