Biden e Putin bloquearam trabalhos da ONU sobre fim de imunidade a líderes

Os governos de Joe Biden e de Vladimir Putin raramente coincidem em um debate internacional. Mas, no final de 2023, em documentos enviados à Comissão de Direito Internacional, as duas autoridades adotaram uma postura semelhante, ao vetar a proposta realizada pelos especialistas da ONU para se criar uma convenção que estipulasse a forma pela qual a imunidade de um chefe de estado poderia ser retirada. Trabalhando no assunto desde 2007, a proposta da Comissão era de que a imunidade não valeria nos seguintes casos, designados no que seria o artigo 7 de um futuro tratado internacional: Veja o texto completo de Jamil Chade