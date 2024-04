'Eu acho que mereço voltar para a Câmara dos Deputados', diz José Dirceu O ex-ministro José Dirceu afirma que não tomou ainda uma decisão sobre a forma pela qual ele quer fazer parte do cenário político no país nos próximos anos. Mas depois de ter sido preso três vezes na Operação Lava Jato, ele insiste que ainda espera que seus processos sejam anulados para que ele possa recuperar seus direitos políticos. Em entrevista ao UOL, ele admite que uma decisão sobre uma eventual candidatura apenas ocorrerá no final de 2025. Mas aponta que "merece voltar para a Câmara dos Deputados". Veja o texto completo de Jamil Chade