Um documento enviado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e para a ONU acusa as milícias de atacar e assassinar defensores de direitos humanos, líderes indígenas e ativistas. Na queixa enviada para as entidades internacionais e obtida com exclusividade pelo UOL, a organização Justiça Global pede que os órgãos recomendem ao Brasil a "investigação e desmantelamento de milícias armadas que atuam áreas rurais". Isso envolveria, em especial, o movimento organizado autointitulado Invasão Zero, formado por fazendeiros, milicianos e policiais militares que prestam serviços de segurança privada.