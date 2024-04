A Relatora Especial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a Situação das Pessoas Defensoras dos Direitos Humanos, Mary Lawlor, realizará uma visita oficial ao Brasil em abril. A partir do dia 8, ela percorre o país para preparar um informe sobre a situação nacional, diante de uma onda de violência contra ativistas, ambientalistas e líderes comunitários. A Justiça Global é uma das organizações que contribuiu com informações para a organizar a visita, que tem o objetivo de documentar avanços e desafios da proteção da pessoas defensoras dos direitos humanos no país. Ela ficará no Brasil por onze dias, entre 8 e 19 de abril.