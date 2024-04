Campo Brasil é destruído em Gaza: bairro nasceu na 1ª missão de paz do país O local que serviu de base para a primeira missão de paz do Brasil, há quase 70 anos, passou a ser alvo de ataques e bombardeios quase diários, em Gaza. O bairro, chamado de Campo Brasil, fica em Rafah e, ao longo de décadas, se transformou numa zona residencial da cidade, abrigando os refugiados palestinos. Mas a região foi duramente afetada pelos ataques israelenses, ainda em 2023, e com bombardeios que continuaram em 2024. Em outras investidas de Israel em Gaza, como em 2014, alguns dos prédios do local já tinham sido alvos de ataques e foram derrubados. Agora, a destruição é ainda mais significativa. Segundo palestinos e brasileiros que mantêm contato com os moradores de Rafah, a ofensiva é permanente. Veja o texto completo de Jamil Chade