Banco suíço é condenado por atuação no esquema de corrupção no Brasil O banco PKB, da Suíça, foi condenado por responsabilidade corporativa em conexão com o crime de de lavagem de dinheiro. A instituição teria sido fundamental para o fluxo de propinas no âmbito da Operação Lava Jato. O banco será multado por US$ 750 mil, uma fração do volume de dinheiro que passou pela entidade. Veja o texto completo de Jamil Chade