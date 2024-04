Na primeira participação do Brasil como membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU no governo Lula, o Itamaraty irá reverter o posicionamento que havia sido adotado por Jair Bolsonaro em resoluções propostas sobre a situação palestina e até aderir a um novo texto condenando Israel. A informação sobre a mudança de postura do Brasil foi confirmada ao UOL por duas fontes diplomáticas brasileiras, em Brasília, e por negociadores do Oriente Médio envolvidos na elaboração dos textos.