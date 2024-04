Brasil reverte posição bolsonarista e vota na ONU por pessoas intersexo

O governo Lula vota a favor de uma resolução que, pela primeira vez na história, determina que o Conselho de Direitos Humanos da ONU considere as pessoas intersexo e que desenvolva um debate para avaliar a melhor maneira de proteger esse grupo da pessoas. Nesta quinta-feira, o Conselho aprovou a resolução por 24 votos de apoio e 23 abstenções. Países árabes e de maioria muçulmana tomaram a palavra, antes do voto, para alertar que não havia uma definição internacional do termo e questionaram até mesmo se o debate deveria ocorrer num conselho de direitos humanos. Para o grupo árabe, tal proposta ainda violaria leis nacionais. Veja o texto completo de Jamil Chade