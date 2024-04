Milei e Paraguai 'substituem' Bolsonaro na defesa de Israel na ONU

O governo do presidente Javier Milei, da Argentina, promoveu uma guinada em sua política externa nesta semana, abandonando a tradicional posição do país em temas de direitos humanos e votando pelo apoio a Israel em resoluções da ONU ou se abstendo em textos que saem em defesa dos palestinos. Se nos últimos anos o governo de Jair Bolsonaro havia atuado como o principal aliado de Israel nas votações na ONU, a função agora foi substituída pela diplomacia de Milei e do governo paraguaio. Veja o texto completo de Jamil Chade