O governo de Luiz Inácio Lula da Silva é cobrado a modificar sua postura em relação às violações de direitos humanos no Irã. Conforme o UOL revelou na última quinta-feira, o Itamaraty optou por se abster na ONU em uma resolução que determinava a extensão do mandato dos mecanismos da entidade para investigar os abusos contra mulheres e minoras por parte do governo iraniano. O Itamaraty afirmou estar preocupado. Mas insistiu que apostava na colaboração do Irã para mudar a situação dos direitos humanos. A resolução acabou sendo aprovada.