O dono da plataforma X, o bilionário Elon Musk usou as redes sociais neste domingo para desafiar o ministro Alexandre de Moraes. Numa postagem, ele prometeu que irá revelar como as decisões do representante do STF supostamente "violam" as leis brasileiras. Segundo ele, em breve, X publicará tudo o que foi questionado por Alexandre de Moraes e "como esses pedidos violam a lei brasileira".