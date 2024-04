Musk e extrema direita repetem no Brasil receituário que usaram nos EUA Ao "revelar" o conteúdo de supostos emails internos do Twitter, o bilionário Elon Musk e a extrema direita repetem, no Brasil, o mesmo receituário que adotaram nos EUA na esperança de ampliar os ataques contra qualquer força política contrária a Donald Trump. Em 2022, o empresário que desmontou qualquer filtro de controle de desinformação e de direitos humanos dentro da empresa que comprou passou a promover os "Twitter Files", uma suposta conspiração que existiria dentro da empresa para prejudicar a extrema direita e os adeptos de Trump. Veja o texto completo de Jamil Chade