A decisão das forças de ordem de invadir a embaixada do México no Equador foi criticada pela cúpula da ONU. A entidade está preocupada que a violação de princípios básicos da diplomacia e das regras de imunidade e inviolabilidade existentes por décadas seja repetida em outras partes do mundo. Com os ataques contra o direito internacional cometidos pela Rússia na invasão da Ucrânia e em Gaza, por parte de Israel, o temor na ONU é de que os princípios que ordenaram as relações internacionais vivem um desmonte.