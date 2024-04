Se no Brasil Elon Musk insinua que pode promover uma "desobediência civil" diante das ações do STF (Supremo Tribunal Federal), ele é alvo de investigações na Europa por conta de suspeitas de que sua plataforma X (ex-Twitter) estaria falhando em impedir que discursos de ódio e desinformação sejam veiculados, além de se recusar a adotar uma transparência na forma pela qual gera dados e contas. Já no ano passado, a vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, declarou que a empresa de Musk "é a plataforma com maior taxa de postagens de desinformação". Em fevereiro, o empresário abandonou um acordo na Europa para garantir um certo comportamento ético por parte das plataformas nas eleições do continente. Google, TikTok, Microsoft, Facebook e Instagram aderiram ao código de conduta da Europa contra a desinformação.