Silvio Almeida alerta para 'indícios de racismo' em processo em Portugal

O ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, alerta para os "indícios de racismo" em um processo em Portugal. O UOL revelou no mês passado como um dos maiores casos político-financeiros nos últimos anos em Lisboa foi alvo de uma denúncia na Corte Europeia de Direitos Humanos, com o principal acusado alegando racismo e "colonialismo" por parte da Justiça portuguesa. Conduzida por dois advogados brasileiros e integrada por ex-juízes do tribunal europeu, a queixa se refere ao polêmico luso-angolano Álvaro Sobrinho e se arrasta por mais de 13 anos nas cortes portuguesas. Veja o texto completo de Jamil Chade