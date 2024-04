O Brasil subiu no ranking da OMC (Organização Mundial do Comércio) e terminou 2023 como o 24o maior exportador do mundo. Em 2022, o país estava na 26a posição. Nesta quarta-feira, a entidade divulgou seu informe sobre o comércio no mundo e apontou como o Brasil somou US$ 340 bilhões em exportações no ano passado, o equivalente a 1,4% de todo o fluxo mundial.