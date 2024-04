Em queixa para ONU, governo é acusado de lentidão na proteção a ativistas Cerca de 50 entidades entregam para a relatora da ONU sobre Defensores de Direitos Humanos, Mary Lawlor, um documento no qual alertam para a lentidão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva em implementar a política de proteção a ativistas, ambientalistas, líderes comunitários e comunicadores. Lawlor está no Brasil para uma missão na qual irá examinar a situação do país e a violência contra essas pessoas. Veja o texto completo de Jamil Chade