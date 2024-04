O governo brasileiro retirou nesta quarta-feira sete brasileiros que estavam no Haiti, diante do agravamento da situação de segurança no no país e do fechamento prolongado do aeroporto internacional de Porto Príncipe. Numa nota oficial, o Itamaraty informou que "o governo brasileiro realizou operação de evacuação, hoje, 10/4/2024, em benefício de sete brasileiros que manifestaram a intenção de deixar aquele país".