UE vai exigir de Musk medidas contra desinformação em eleição Temendo uma onda de desinformação às vésperas de sua principal eleição continental, a UE determina que as plataformas digitais ampliem suas medidas de controle. Em junho, os europeus vão às urnas para eleger o novo Parlamento Europeu. Fontes em Bruxelas confirmaram ao UOL que as determinações vão ser aplicadas sobre a plataforma X, de Elon Musk. Empresas como Facebook, YouTube ou TikTok, além da X, terão de dar demonstrações sobre o que estão fazendo para impedir que as redes sejam usadas para a disseminação de fake news. Veja o texto completo de Jamil Chade