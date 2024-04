Brasil assume identidade afro em política externa e se reposiciona na ONU Com participação ministerial, exposição de artes, música e parlamentares, o governo Lula vai usar a ONU como palco para um reposicionamento de seu perfil internacional e assumir a identidade afro como parte da cultura, estratégia diplomática e de políticas sociais. A iniciativa do governo vem num momento em que a sociedade civil e ativistas questionam a lentidão por parte da administração em implementar a mudança radical nas políticas sociais, depois de quatro anos de um desmonte da pauta de direitos humanos por parte do governo de Jair Bolsonaro. Veja o texto completo de Jamil Chade