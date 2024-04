Na última quarta-feira (10), numa das salas no Parlamento Europeu, em Bruxelas, um encontro reuniu membros da extrema direita europeia e uma delegação brasileira liderada por Eduardo Bolsonaro. Oficialmente, o motivo do encontro era "denunciar" a "ditadura no Brasil". Esvaziado, o local foi palco de discursos feitos apenas para aliados, enquanto "jornalistas independentes" produziam vídeos para alimentar as redes de cada um dos poucos participantes.