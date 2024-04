O governo brasileiro ignorou os pedidos de relatoras da ONU para que o processo contra a jornalista Schirlei Alves fosse retirado. Ela foi condenada em primeira instância a um ano de prisão em regime aberto e R$ 400 mil de multa pela reportagem, publicada em 2020 no Intercept, que denunciou as humilhações sofridas no tribunal pela modelo e influenciadora Mariana Ferrer.