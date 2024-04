Os ataques do Irã contra Israel levaram a comunidade internacional a convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. O encontro ocorre neste domingo, em Nova Iorque, depois de um pedido feito por Israel e apoiado pelos EUA e outros membros do órgão. Duramente abalado em sua credibilidade diante da incapacidade de frear a guerra em Gaza, o Conselho vive uma crise existencial. Agora, o ataque de Israel contra o consultado iraniano em Damasco e a retaliação de Teerã neste sábado abrem um desafio ainda maior para a entidade.