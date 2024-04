A decisão do Irã de iniciar uma retaliação contra Israel deixa a diplomacia mundial em alerta total. O temor, desde o início do confronto em outubro entre o Hamas e Israel, era de que a tensão transbordasse as fronteiras e tomasse toda a região. Não por acaso, nos últimos dias, governos europeus, dos EUA, Turquia e do Golfo fizeram uma ofensiva diplomática para tentar convencer os iranianos a não atacar. Para o regime de Teerã, porém, deixar o ataque contra seu consulado em Damasco por parte de Israel sem uma resposta não seria uma opção.