Ataque 'telegrafado' do Irã mostra hesitação em entrar em guerra com Israel "Performática", "telegrafada" e "ineficiente". Foi assim que os ataques feitos pelo Irã contra Israel foram qualificados por militares americanos e europeus. A avaliação por parte de diplomatas na região é de que Teerã apenas tomou a iniciativa com dois objetivos: Atender e justificar à opinião pública doméstica a narrativa de que irá se defender contra qualquer ataque israelense

Sinalizar ao Ocidente e aos israelense que deve haver uma fronteira para o que será autorizado ocorrer enquanto a crise em Gaza não é solucionada. Veja o texto completo de Jamil Chade