O secretário-geral da ONU, António Guterres, abriu o Conselho de Segurança neste domingo alertando que o Oriente Médio "está à beira do abismo" A reunião foi convocada em caráter de emergência, depois dos ataques do Irã contra Israel no sábado. Numa carta ao Conselho, o governo de Teerã afirmou que a ofensiva era uma resposta ao bombardeio contra seu consulado em Damasco, há 15 dias, e que matou um representante do alto escalão da Guarda Revolucionária.