EUA lançam alerta contra Irã e exige na ONU que Teerã seja responsabilizado

O governo americano usou o encontro do Conselho de Segurança da ONU, neste domingo, para atacar o Irã e mandar um alerta: se Teerã voltar a atacar Israel ou ameaçar os EUA, o regime será "responsabilizado". De acordo com a diplomacia americana, Washington irá propor medidas contra o Irã nos próximos dias, por meio do Conselho de Segurança. Mas, até lá, pede que o órgão condene de forma inequívoca. Veja o texto completo de Jamil Chade