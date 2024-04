A reunião do Conselho de Segurança, neste domingo, para lidar com a crise no Oriente Médio se transformou em uma troca de acusações, revelou a dimensão da tensão global e um profundo racha entre as potências. EUA, Irã e Israel ainda usaram o encontro para fazer ameaças mútuas. O encontro terminou sem uma declaração final, sem um acordo para condenar o Irã e sem novas sanções.