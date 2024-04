A ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou nesta segunda-feira que não ficou surpresa com a votação no Congresso Nacional que, na semana passada, examinou a prisão de Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco e de atrapalhar as investigações do caso. Mas ela confessou que os mais de cem votos pela soltura do suspeito são reveladores do Poder Legislativo.