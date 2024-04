Reduto bolsonarista, escritório da Apex em Miami é alvo de mudanças

A Apex já iniciou a adoção de medidas diante das suspeitas de que a representação do órgão na cidade americana teria sido instrumentalizada para permitir a venda das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fontes do alto escalão da agência indicaram ao UOL que o órgão se prepara para promover "muitas mudanças" em seu escritório em Miami. Veja o texto completo de Jamil Chade