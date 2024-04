Nesta terça-feira, a cantora Teresa Cristina assumiu o palco que tradicionalmente é de diplomatas e negociadores para abrir o Fórum Permanente da Pessoas Afrodescendentes na ONU, em Genebra. A delegação do governo é liderada pela ministra Anielle Franco e composta ainda por artistas que transformaram uma das alas da ONU num local de reflexão sobre a escravidão e suas consequências. Mas o evento internacional foi aberto com samba e sua mensagem de transformação social e de reafirmação da identidade do povo negro. Referência na luta pela inclusão das mulheres na música, Teresa Cristina escolheu duas canções com fortes mensagens para sua participação.