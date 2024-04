EUA vetam adesão da Palestina como membro da ONU O governo dos EUA vetou a resolução para autorizar o Estado da Palestina a ser membro pleno da ONU, o que seria o equivalente a dar aos palestinos um reconhecimento internacional como um estado soberano e independente. Numa votação nesta quinta-feira no Conselho de Segurança, a administração de Joe Biden foi o único membro permanente do órgão a vetar a proposta. Numa manobra apoiada pelo Brasil, China, Rússia e os países árabes, diplomatas tentaram chancelar o reconhecimento internacional do Estado palestino. O caminho escolhido foi a ONU e a aprovação de uma resolução que permita que os palestinos sejam considerados como membro pleno da entidade. Na prática, isso significaria a consolidação pela comunidade internacional da existência de um país chamado Palestina. Veja o texto completo de Jamil Chade