Mauro Vieira: reconhecimento do estado palestino na ONU é 'bom senso' O chanceler Mauro Vieira sai em defesa do reconhecimento do estado palestino como membro pleno da ONU e aponta que esse seria um caminho para que a solução de dois estados - Israel e Palestina - possa existir. "A tão esperada solução de dois Estados requer que esses dois Estados sejam plenamente reconhecidos. É puro bom senso", disse o chefe da diplomacia brasileira ao UOL. "Até porque o quadro atual, com um Estado apenas, e como potência ocupante, claramente não levou à implementação da rota para a paz traçada em Oslo", disse. Veja o texto completo de Jamil Chade