Num mundo onde as guerras se proliferam e as soluções diplomáticas dão sinais claros de fracasso, explode o gasto com armas. Um novo informe publicado pela Instituto Internacional de Estocolmo para Pesquisas da Paz (SIPRI) revela que o mundo destinou US$ 2,4 trilhões em orçamentos militares, um aumento de 6,8% em comparação ao ano de 2009. Trata-se da maior elevação em um só ano desde 2009. Nunca, segundo o estudo, se gastou tanto em armas como agora.