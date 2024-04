Acordo sobre pandemia divide países e ameaça fracassar; Brasil propõe saída O principal projeto político que derivou da pandemia da covid-19 ameaça naufragar, depois de dois anos de negociação. A partir desta segunda-feira, embaixadores de todo o mundo desembarcam na OMS em Genebra para a fase final de debates, com vistas a criar um Tratado sobre a Pandemia, um instrumento que estabeleceria as obrigações, deveres e direitos de cada um dos governos caso uma nova pandemia se dissemine pelo mundo. Mas, profundamente divididos, os negociadores admitem que existe um risco real de um colapso no processo. Veja o texto completo de Jamil Chade