Brasil e África do Sul viram página de era bolsonarista e retomam parceira Depois de sete anos de uma interrupção, as duas principais economias da América Latina e África relançam sua parceira estratégica. Nesta terça-feira, em Brasília, diplomatas brasileiros e sul-africanos se reúnem para retomar a cooperação e projetos em dezenas de áreas. Em rascunhos dos documentos que circulam entre as delegações, obtidos pelo UOL, os dois governos fecham um entendimento sobre a necessidade de aproximar posições em setores considerados como estratégicos e implementar medidas concretas para ampliar a relação bilateral. Veja o texto completo de Jamil Chade